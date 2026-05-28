英国の公共放送BBCのファクトチェックチーム「BBC Verify」のページ 選挙や大きな事件が起きると偽情報や誤情報が広がります。メディアは自ら発信する情報への信頼を取り戻すため、ファクトチェックを強化しています。BBCやAFPの取り組みから、検証報道の現状と課題を紹介します。この記事は、朝日新聞GLOBEの特集「SNSと分断橋を架けるために」の記事として、2025年7月14日に配信されたものを再構成してお届けします