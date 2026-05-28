在日本朝鮮人総聯合会（朝鮮総連）が、第26回全体大会（5月23、24日）を通じて、綱領から「祖国統一」の文言を削除した。1955年の結成以来、総連は「祖国統一」という歴史的使命を掲げてきた組織だった。しかし、北朝鮮の 金正恩総書記が「南北は敵対する二国家」と位置づけ、統一放棄路線へ舵を切ると、朝鮮総連もまた長年の“悲願”をついに捨て去った。しかも、その過程で大きな議論が行われた形跡はほとんど見えない。長年掲げ