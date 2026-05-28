ＦＷが苦手な人ほど、当てにいく意識があり、ミスを招いていることが多い傾向があります。今回は、スイングが崩れないための「当てない」をレッスンしていきます。 「当たらないから当てにいく」はＮＧ フェアウェイウッド（以下・ＦＷ）が苦手でチョロや大ダフリのミスが多い人は「うまく当てる」ことで解決しようとして、さらにスイングを損なう悪循環に陥っているケースが多いように思います。 「当てたい」と