関西電力大飯原発の3号機（右）、4号機＝福井県おおい町関西電力大飯原発3、4号機（福井県おおい町）の耐震性について、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断は誤りだとして、福井県などの住民が国に原発設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審で大阪高裁（川畑正文裁判長）は28日、判決を言い渡す。一審大阪地裁判決は許可を違法として取り消し、国側が控訴した。関電は大飯3、4号機の耐震設計の目安とな
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