プロ野球セ・パ交流戦が27日、6試合が行われました。セ・リーグは中日が2連勝、巨人が交流戦初勝利を飾りました。ヤクルト対西武は延長で試合が決まらず2−2の引き分け、パ・リーグはオリックス、日本ハム、ロッテの3球団が2連勝としています。＜5月27日の交流戦結果＞◆中日 7-2 楽天勝利【中日】櫻井頼之介(1勝3敗) 敗戦【楽天】古謝樹(1勝4敗)本塁打【楽天】辰己涼介5号【中日】鵜飼航丞4号、石川昂弥2号◆巨人 5-1 ソフトバン