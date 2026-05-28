「50周年」を祝う特別な1台が登場フォルクスワーゲン ジャパンは2026年5月26日、コンパクトハッチバック「Polo（ポロ）」の特別仕様車「Polo Edition 50（ポロ エディション50）」を発売しました。初代ポロは、「ビートル」の後継車として開発され、「ゴルフ」に続く形で1975年に誕生しました。当時として革新的だった水冷エンジンを採用し、コンパクトながら広い室内空間を実現したことで、小型車の常識を覆しました。【画像