青く光るフロアイルミで内装を豪華カスタム！スズキの「エブリイ」と「エブリイワゴン」は、荷物の配送といったビジネスシーンから、休日のキャンプなどのアウトドアまで、さまざまな場面で便利に使える「軽バン」として親しまれています。この両モデルの一部仕様が変更され、2026年5月8日に発売されました。【画像】これが「エブリイ」の光る純正アクセサリーです！ 画像を見る（30枚以上）今回の改良では、見た目の印象が