ロッテは27日、5月26日に習志野市立習志野高校で、マリーンズ応援団と習志野高校吹奏楽部による合同リハーサルを実施したと発表した。習志野高校吹奏楽部は、6月19日楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「ALL FOR CHIBA」の一環としてスタンド応援を行う。当日は、マリーンズ応援団の指揮のもと、スタンド応援のリハーサルを実施。応援団からのハンドサインを合図に、試合の場面に応じた応援歌や演奏曲の切り替えを合わせるなど