とんかつ専門店「かつや」は、5月28日（木）から5月31日（日）までの期間、人気メニュー5品を150円引きで楽しめる「感謝祭」を、全国の店舗で開催する。【写真】定食やカレーもお得に！ 「感謝祭」対象メニュー一覧■テイクアウトも適用今回開催される「感謝祭」は、日頃の感謝を込めて実施される、4日間限定のお得なキャンペーン。対象となるのは、定番の「カツ丼（竹）」をはじめ、特製ソースがクセになる「ソースカツ丼（