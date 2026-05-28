きょう28日は、各地でくもりや雨となるでしょう。29日は西日本〜関東で晴れてくる見込みです。週末（30日〜31日）は、広範囲で晴れる見込みで、真夏日が続出するでしょう。■全国天気（28日予報）28日は、全国の広範囲でくもりや雨となるでしょう。東海は昼過ぎにかけて雨が降りやすい見込みです。東北北部・北海道は昼過ぎから雨が降り出し、北陸・東北南部も夕方以降は雨のところが多いでしょう。西日本・関東も雲が広がり、場所