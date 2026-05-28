ＤｅＮＡの関根大気外野手が２８日までにインスタグラムを更新。電撃引退したダヤン・ビシエド内野手と、現在２軍調整中の選手らによる「送別会」とみられる写真を投稿した。集合写真の中央ではビシエドと竹田祐投手が肩を組み、牧秀悟内野手、ジョン・デュプランティエ投手らの姿もあった。関根は自身とビシエドとの２ショットも投稿し、「偉大な選手に挨拶できました」と、別れを惜しんだ。ファンからは「素敵なお写真、あ