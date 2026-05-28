タレントの新山千春が２７日までに自身のブログを更新し、夫婦で“レア車”シボレーで車中泊キャンプを楽しむ様子を披露した。「ランドクルーザー７０」を愛車にするなど車好きの新山は、絵文字を交えながら「レア車ｃｈｅｖｙｖａｎに車中泊して鮎を塩焼きしたり、ジャークチキンを作ったり大自然の中でのリアルな夫婦の会話！笑」と夫婦でアウトドアを満喫した様子を伝えると「自分の抜け加減が年々増し増しの状態な