◆米大リーグパドレス０―３フィリーズ（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が敵地のパドレス戦で７回を６安打無失点に抑え、６勝目を挙げた。４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点を４４回２／３に伸ばした。１９１１年Ｇ・Ｃ・アレキサンダー投手の４１イニング連続無失点の球団記録を１１５年ぶりに大幅に塗り替えた。メジャーの連続イニング無