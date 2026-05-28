未来の有権者に選挙への関心を高めてもらおうと、神戸市選挙管理委員会と神戸女子大学（同市須磨区）による「選挙出前授業」が神戸市立青陽須磨支援学校（同）でこのほど開かれた。高等部3年生約50人が参加し、選挙の仕組みや投票方法を学びながら、模擬投票を体験した。神戸市選挙管理委員会と神戸女子大学による「選挙出前授業」（神戸市須磨区の神戸市立青陽須磨支援学校）この取り組みは、神戸市選管と同女子大が2025年3月