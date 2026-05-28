2つのボールを同じ強さで打つために必要な4条件とは ２つのボールを同じ強さで打つには、４つの条件を揃えること 最初に打ったボールと同じタッチで２球目のボールを打つ。パッティングの上手い人は、そのような芸当を簡単にやってのけます。このように２個のボールを同じタッチで打つためには、４つの条件が揃っていなければなりません。 その1は、芯で打つこと。その２は、ストロー