松村北斗（C）日本テレビ 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』の主人公・雪村爽太（松村北斗）とヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の役衣装ビジュアルが解禁された。松村と岡崎がスーツ姿を披露し、撮影では7年ぶりの再会となったお互いの印象を明かした。【写真】公開された松村北斗と岡崎紗絵の役衣装ビジュアル本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太