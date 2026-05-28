ヘッドスピードが加速するダウンスウィングのポイントとは クラブを立てたまま手の力で一気に落下させる ●腕をタテに下ろせばヘッドは加速する 左手の押しと右手の引っ張りでテークバックをすると、クラブが地面に対して垂直に上がります。 これでバックスウィングは完了です。 そしてダウンスウィングでは、垂直になったクラブをそのままタテに下ろすというのがポイント。 また、この動きを、胸を右に向