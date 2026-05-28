【韓国】 中銀政策金利（5月）時刻未定 予想2.5%前回2.5%（韓国中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ユーロ圏景況感指数（5月）18:00 予想92.3 前回93.0 （景況感指数) ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（5月）18:00 予想-19.0前回-19.0（ユーロ圏消費者信頼感) 【ブラジル】 雇用統計（4月）21:00 予想N/A前回6.1%（失業率) 【米国】 個人所得・支出（4月）21:30