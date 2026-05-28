ＮＹ原油時間外上昇、トランプがイランの提案に満足せず 東京時間07:30現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.00（+1.32+1.49%） NY原油先物は上昇。 トランプ米大統領がイランの提案に満足していないと発言、協議が難航しているようだ。イラン側は懸念事項が解消されて初めて合意の成立を正式に発表するとしている。