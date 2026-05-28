NASA＝アメリカ航空宇宙局は月面基地の開発計画を新たに発表し、2032年以降に継続的に人類が居住できる拠点を設ける目標を示しました。NASAは26日、月面基地を3段階に分けて開発する新たな計画「ムーン・ベース」を発表しました。第1段階は2029年までに、ドローンを活用して基地建設地の調査などを行い、第2段階ではトヨタなどが開発する探査車を導入し、短期間、人が居住して太陽光発電や電力網などのインフラを整える計画です。