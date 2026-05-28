[5.27 ECL決勝 クリスタル・パレス 1-0 ラージョ]UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は27日、決勝戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)がラージョ(スペイン)を1-0で破って初出場初優勝を成し遂げた。鎌田はボランチの一角で先発フル出場。フランクフルト時代の2021-22シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)制覇に続き、日本人史上初となる2度目の欧州タイトルを獲得した。昨季のFAカップ制覇により、クラブ史