「ジンズ（JINS）」が、プロスケートボーダー 堀米雄斗とパートナーシップを締結した。【画像をもっと見る】パートナーシップは、今年で25周年を迎えるジンズと、価値観やカルチャーの境界を超えて第一線で活躍する堀米雄斗が共鳴し実現。堀米が新作の「ジンズ スポーツ（JINS SPORTS）」のサングラスを着用し、出演したプロモーションムービー「SLAM MORE」を特設ページおよびジンズの公式YouTubeチャンネルで公開している。&