プロバスケットボールリーグ「NBA」公認のストリートブランド「NINJA BASKETBALL ARMY」が始動した。【画像をもっと見る】同ブランドは、国内外で作品を発表するクリエイター 満永隆哉が率いる日本人クリエイターコレクティブ「NINJA BASKETBALL ANONYMOUS」がディレクション・プロデュースを担当している。公式サイトでは、ブランドがコンセプトに掲げるストーリーを公開。日本の戦国時代にバスケットボールが存在した並行