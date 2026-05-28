開催：2026.5.28 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 2 - 3 [Dバックス] MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。 3回裏、2番 ルイス・アラエス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-0 ARI