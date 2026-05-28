開催：2026.5.28 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 3 [フィリーズ] MLBの試合が28日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。 6回表、1番 カイル・シュワバー 7球目を打ってライトへのタイムリー