「サノバチーズ（SON OF THE CHEESE）」が、「ビームス（BEAMS）」が運営するレーベル「ビームス ゴルフ（BEAMS GOLF）」とのコラボレーションカプセルコレクション「サノバゴルフ（SON OF THE GOLF）」を発表した。5月29日からビームス ゴルフ 有楽町、神戸、大名古屋ビルヂング店、新静岡セノバ店、なんばパークス店、SON OF THE CHEESE FLAGSHIP STOREで販売し、6月1日からビームス公式オンラインストアで取り扱う。【画像を