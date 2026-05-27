ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）が手掛ける「ロエベ（LOEWE）」が、サッカースペイン代表チームとの4年間にわたるパートナーシップを締結した。2026年の北中米大会から、2030年にスペイン、ポルトガル、モロッコで開催される大会まで、世界各地で行われる試合を巡るためのトラベルワードローブを提供する。【画像をもっと見る】同パートナーシップは、2026年の男子代表チ