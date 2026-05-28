28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の6万5250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67904.45円ボリンジャーバンド3σ 65829.90円ボリンジャーバンド2σ 65250.00円28日夜間取引終値 64999.41円27日日経平均株価現物終値 64806.00円5日移動平均 63755.35円ボリンジャーバンド1σ 62925.00円一目均衡表・転換線 6