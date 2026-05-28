28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.5ポイント高の3926ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4047.47ポイントボリンジャーバンド3σ 3974.62ポイントボリンジャーバンド2σ 3926.00ポイント28日夜間取引終値 3923.90ポイント5日移動平均 3918.01ポイント27日TOPIX現物終値 3901.77ポイントボリンジャーバンド1σ 3868