28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の823ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 879.02ポイントボリンジャーバンド3σ 854.31ポイントボリンジャーバンド2σ 833.20ポイント5日移動平均 829.59ポイントボリンジャーバンド1σ 826.84ポイント27日東証グロース市場250指数現物終値 82