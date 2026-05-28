◇欧州カンファレンスリーグ決勝クリスタルパレス 1―0 ラヨ・バジェカノ（2026年5月27日ドイツ・ライプチヒ）サッカーの欧州カンファレンスリーグ（ECL）決勝で日本代表MF鎌田大地（29）のクリスタルパレス（イングランド）がラヨ・バリェカノ（スペイン）を1―0で下し、初優勝を飾った。クリスタルパレスは来季の欧州リーグ（EL）出場権を獲得した。クリスタルパレスは後半6分、MFウォートンのシュートを相手GKがはじ