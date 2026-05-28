Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』のゲストキャストとして、荒木飛羽、小寺結花、馬場ふみかの出演が発表された。【写真】馬場ふみかが約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演『仮面ライダーカブト』（テレビ朝日系／2006年1月〜2007年1月、全49話）は、「天の道を往き、総てを司る男」と自らを称す主人公・天道総司／仮面ライダーカブト（水嶋ヒロ）を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、