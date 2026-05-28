【業務スーパー】では、忙しい日のごはん作りをサポートしてくれそうな「冷凍おかず」が販売されています。和風おかずや揚げ物など、食卓にプラスしやすいラインナップ。冷凍庫にストックしておきたくなる注目商品をチェックしてみましょう。 下ごしらえ不要が嬉しい 「冷凍揚げ出し豆腐」 \375.84冷凍タイプの揚げ出し豆腐。表面にはおから粉の衣がついています。面倒な下ごしらえの手間を省けるので