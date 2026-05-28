お笑いコンビ・霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』を、なにわ男子・大橋和也を主演に迎えて実写映画化し、12月18日より公開されることが決定。せいやと大橋のツーショット写真＆コメント動画も解禁された。【動画】なにわ大橋和也×霜降りせいや『人生を変えたコント』コメント＆ツーショット映像2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお笑い芸人として今やテレビで見ない日は