「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』（9月18日公開）より、主人公・青島俊作（織田裕二）が“捜査一課”に着任した特別映像が解禁。さらに、サブタイトルは「メトロポリスを駆け抜けろ！」に決定した。【動画】「捜査は足」青島俊作（織田裕二）が帰ってきた！赤い腕章を片手に、颯爽と事件現場に入っていく青島。そこで明かされた、彼の新たな役職は―「“捜一”の青島です。」ついに