筆者が小さい頃の話です。保育園からランドセルのあっせんチラシをもらい、園経由でそれを購入してもらいました。そして、ランドセルが届き、私は大きな箱をひとりで運んだ記憶があります。その理由を大人になって知りました。 母の本音