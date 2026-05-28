モデル、タレントで実業家として顔ももつマギーが26日、自身のInstagramを更新し、全身ホワイトでまとめたスタイリッシュなコーデを披露し、反響を集めている。【写真】何頭身あるの!?マギー、愛車のそばでモデル立ち 先日34歳になったばかりのマギー。この日公開した写真は、1枚目のライラックなカラーリングのスポーツカーポルシェGT4RSから降り立つ姿に始まり、車のそばで佇んでいるショットなど。Helsaの白いセットアッ