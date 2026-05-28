本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。5打数1安打2打点もチームは延長11回に3-5で敗れた。2点を追う8回には、値千金の19号同点2ランを放った。球団公式SNSが直後に公開した、広報の“遊び心”溢れる画像にファンは魅了されている。村上は、8回1死一塁からツインズ先発ライアンの甘く入った変化球を完璧に捉えた。打球速度108.4