間もなく梅雨の時期を迎えます。雨の日や曇りの日に「なんとなく頭が重い」「ズキズキ頭が痛む」という経験はありませんか。近年、天気による不調は「気象病」と呼ばれ、そのメカニズムの解明が進んでいます。気象病の正体とその対処方法について、事業場向けの産業保健支援を行うエムステージ（東京都品川区）産業保健事業部保健師業務マネジャーで、保健師の本田和樹さんが解説します。【豆知識】「えっ…！」これが「頭痛」