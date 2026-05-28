桐光学園・萩原慶「今思うとプレーの整理がきちんとついていなかったと思う」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国9地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東2部に所属する桐光学園の右サイドバック・萩原慶について。サイドバック、ウィングバック、サイドハーフからウィングと、右サイドならどこでもこなせるスペシャリストが挑む夏とは。右サイドを