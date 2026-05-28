テニスの全仏オープンは26日（日本時間27日）、女子シングルス1回戦が行われ、大坂なおみがラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦した。6-3、7-6のストレート勝ちを収め、見事に2回戦への切符を手にした大坂だが、この日ファンの視線を最も釘付けにしたのは、試合前に行われた驚きの“イリュージョン”だった。【映像】賛否両論を巻き起こしたド派手なウェア（実際の映像）試合が行われるコートに足を踏み入れた大坂の姿に、会