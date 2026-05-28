俳優・村上虹郎（２９）が７月３日スタートのテレ東系オムニバスドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（金曜、深夜０・１２）に出演することが２７日、分かった。世界のホラーマイスターと評される漫画家・伊藤潤二氏の作品を厳選した全１２話を放送。村上は第１話「幻痛屋敷」で主人公の失業した青年・古関役を務める。テレ東作品への出演は２０１７年「デッドストック〜未知への挑戦〜」以来で「前回は怪