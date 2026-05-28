伊藤園グループが展開するジャスミンの香りに特化したフレグランスブランド「Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）」にブレイクの兆しがみられる。同ブランドは、まるで咲きたてのジャスミンを再現することをコンセプトとし、ブランド名には「ジャスミンに夢中で好きでたまらない」との想いを込めた。他ブランドでジャスミンの香りに特化したものは皆無に等しいとみられることから、差別化が図られている模様で、実証期間