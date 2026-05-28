中世キリスト教最大の異端として知られる「カタリ派」。特に12-13世紀の南フランスで拡大し、ローマ教会が差し向けた「十字軍」に制圧されたこの異端運動は、恐ろしいほど厳格な戒律を保持していた。なぜ当時の人々はこの教えを熱狂的に支持したのだろうか。講談社学術文庫の新刊『カタリ派とアルビジョア十字軍――中世ヨーロッパの異端運動』（渡邊昌美著）は、「宗教」というものの奥深さと意外な側面を教えてくれる。死せるが