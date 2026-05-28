きょうは、低気圧や前線の影響により、各地で曇りや雨となるでしょう。全国的に雲が広がりやすく、午後は北日本でまとまった雨となりそうです。関東も雨マークではないものの、雲に覆われて、午後はにわか雨があるかもしれません。念のため折り畳み傘があると安心です。最高気温は、北〜東日本できのうよりやや低く、東京は２６℃と平年並みの予想です。湿度が高いので、ジメジメと蒸し暑く感じられるでしょう。西日本は、きのうよ