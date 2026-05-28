「ツインズ−ホワイトソックス」（２７日、シカゴ）３試合連発で２０号到達を狙うホワイトソックスの村上宗隆内野手は、「２番・指名打者」で先発する。試合前にはＭＬＢ公式Ｘが、村上がベンチでチームメートから落ちる変化球の握りを教えてもらう動画を投稿。「未来の二刀流スター村上」とつづった。動画の中では村上はボールを握り、チームメートが指の位置を指導を受けている。まんざらでもない様子で笑顔を見せた。