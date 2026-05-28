なにわ男子の大橋和也（２８）が映画「人生を変えたコント」（１２月１８日公開）に主演することが２７日、分かった。原作はお笑いコンビ・霜降り明星のせいや（３３）が自身の体験を書き下ろした半自伝小説で、大橋は「学生のころからのせいやさんの夢を、一緒にかなえたいです」と意気込んだ。原作は２４年に発行され、発売わずか１０日間で１２万部突破。累計１５万部超のベストセラーとなり、小学生から大人まで「胸が熱く