女優の内田理央（３４）が２３日付で自身のインスタグラムを更新。韓国メイクで激変した姿を披露した。「誰？韓国メイク♡アップバージョン！涙袋も爆誕して、本当に凄かったー！ずっとこの顔でいたいです笑詳しくはＹｏｕＴｕｂｅみてねん（来週は韓国旅ｖｌｏｇあげるよーっ）」と投稿。涙袋など目元がぱっちりして、印象が大きく変わった姿を公開した。この投稿に「どちらさまですか？」「別人過ぎたすごい