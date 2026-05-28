元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が２２日付で自身のインスタグラムを更新。十二単（ひとえ）を着た姿を披露した。「『三重においーさ伊勢参宮街道おかげ旅（全６話）』十二単を着させていただきました！三重県津市にあるおやつカンパニーのテーマパーク「おやつタウン」もとっても楽しかったですＺＴＶ全エリアにて放送第３話５月１６日〜３１日第４話６月１６日〜３０日」と投稿。赤を基調にした十二単を着た