俳優の荒木飛羽（２０）が、Ｖシネクスト「仮面ライダーカブト２０ｔｈ天を継ぐもの」（１１月６日公開）に出演することが２７日、分かった。仮面ライダー作品に初挑戦となる。今作は２００６年に水嶋ヒロが主演を務めた「仮面ライダーカブト」の２０年後を描いており、荒木は仮面ライダーガタックの息子・加賀美結を演じる。荒木は「子どもの頃から仮面ライダーが大好きでずっと観ていた。まるで夢のような出来事」と大喜び